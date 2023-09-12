وزيرة البيئة: مصر لديها خطة للتعامل مع نوبات الطقس الجامحة

علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ظاهرة العاصفة دانيال والفيضانات والسيول الضخمة التي خلفتها العاصفة في ليبيا.

وقالت ياسمين فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" نشهد نوبات طقس جامحة بسبب التغيرات المناخية ".

وأضافت ياسمين فؤاد :" الارتفاع الشديد في درجة حرارة الأرض يتسبب في مثل هذه الأعاصير والفيضانات أو الجفاف الشديد".

وتابعت ياسمين فؤاد:" التغيرات المناخية تؤثر على الامن الغذائي والمائي في مختلف الدول".

واكملت ياسمين فؤاد:" مصر لديها خطة للتعامل مع نوبات الطقس الجامحة ولدينا فرق إنقاذ قادرة على التعامل مع مختلف الأزمات والظواهر الجوية ".