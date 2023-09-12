تنبؤات الأرصاد تكشف حقيقة قدوم عاصفة التنين إلى مصر

اكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية انه لا يمكن التنبؤ اذا كانت عاصفة التنين سوف تعود مرة اخرى الي مصر ام لا.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc أن معدل الامطار في هذا الخريف اعلى من السنوات الماضية، وان الخريف لم يدخل موعده الطبيعي ولكن دخل مبكرا هذا العام ومن المتوقع ان نسبة الامطار ستكون زائدة عن السنوات الماضية.

وأشار إلي أن العاصفة دانيال افرغت طاقتها المستمدة من البحر المتوسط بمجرد خروجها من ليبيا ودخلت الي مصر ضعيفة لم يسبب سوى نشاط رياح قد يكون مصاحب لاي منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، مع إثارة للأتربة التي استمرت للساعات الأولي من صباح اليوم، وأمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

بقايا المنخفض الجوي مستمرة حتى غدا الاربعاء

لافتا إلي أن بقايا المنخفض الجوي مستمرة حتى غدا الاربعاء، مع أمطار متفرقة على شمال البلاد، واستمرار انخفاض في درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.