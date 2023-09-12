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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أجواء خريفية.. الأرصاد : توقعات بسقوط أمطار غدا على عدة محافظات | فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة  الارصاد الجوية ، إن المنخفض الجوي بدأ في التأثير على المناطق الشرقية للبلاد ، وطقس اليوم كان متقلبا ومثير للرياح والاتربة .

وأضافت " غانم " ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر " والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن طقس اليوم كان مثيرا للرمال والأتربة على المحافظات ، وادى ذلك لانخفاض الرؤية الافقية على الطرق المكشوفة من محافظات شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ، وسجلت العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية.

وأردفت " غانم " ، أن هناك فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق من شمال البلاد غدا، وأمطار خفيفة على الوجه البحري وسيناء وخليج السويس ومدن القناة ، وبعض المناطق بالقاهرة الكبرى ، وتعد هذة الامطار بقايا للمنخفض الجوي .

وأشارت إلى أن أثر الاتربة يتلاشي ويبقا تأثير الرياح الذي يسبب الشعور بالاجواء الخريفية.

 

الأرصاد الجوية الأجواء الخريفية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية انخفاض الرؤية الأفقية سقوط امطار

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