أجواء خريفية.. الأرصاد : توقعات بسقوط أمطار غدا على عدة محافظات | فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن المنخفض الجوي بدأ في التأثير على المناطق الشرقية للبلاد ، وطقس اليوم كان متقلبا ومثير للرياح والاتربة .

وأضافت " غانم " ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر " والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن طقس اليوم كان مثيرا للرمال والأتربة على المحافظات ، وادى ذلك لانخفاض الرؤية الافقية على الطرق المكشوفة من محافظات شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ، وسجلت العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية.

وأردفت " غانم " ، أن هناك فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق من شمال البلاد غدا، وأمطار خفيفة على الوجه البحري وسيناء وخليج السويس ومدن القناة ، وبعض المناطق بالقاهرة الكبرى ، وتعد هذة الامطار بقايا للمنخفض الجوي .

وأشارت إلى أن أثر الاتربة يتلاشي ويبقا تأثير الرياح الذي يسبب الشعور بالاجواء الخريفية.



