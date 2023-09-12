عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تطورات العاصفة دانيال.. عقوبة رادعة لنشر أخبار كاذبة عن الطقس

الطقس
الطقس

كشف التقرير الخاص بالارصاد المذاع عبر القناة الأولى، تفاصيل حالة الطقس وآخر تطورات العاصفة دانيال، مشيرا إلى أنه من المتوقع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات المنتظرة لأصحاب الأخبار الكاذبة عن الطقس فيما يلى:

عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس

وافق مجلس النواب خلال إحدى جلساته التي انعقدت في أبريل الماضي على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة 13 من القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.


ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وتنص المادة 14 على أن «يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

نجم الزمالك يعلن نبأ سارا لجماهير القلعة البيضاء بشأن زيزو

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد إعلانها

وزيرة البيئة: لدينا نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث كارثة طبيعية

مفاجأة بواقعة تلحين القرآن بعد اعتذار صاحب الفيديو.. مقدم البلاغ يجيب بالمستندات

روسيا تفاجئ الهند بزيادة كبيرة في أسعار الأسمدة

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق نابلس

السعودية.. السلطات تتحرك ضد فتاة أساءت للنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ