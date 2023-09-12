انتشار رائحة كريهة في الجو.. مستشار وزير الزراعة يوضح علاقتها بالعاصفة دانيال

‏قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن ما جاء إلى مصر ليست العاصفة دانيال تماما، فالعاصفة انتهت بمرور المنخفض الجوي للبحر المتوسط قبل حتى الوصول إلى ليبيا وهي خاصة بمنطقة معينة وهي جنوب أوروبا باليونان.

وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، أنه للأسف انتقلت إلى البحر المتوسط وهذا حدث غريب في المناخ، لأنه ليس من المفترض أن تنتقل، وعندما انتقلت تشبعت بكمية كبيرة من بخار الماء وتحولت إلى منخفض جوي عميق وهذا أدى إلى تكون سحب كبيرة وحدث هطول للمطر كبير نتج عنه سيول في ليبيا.

وتابع أنها انتقلت إلى مصر شرقا بداية من فجر الأمس، والمنخفض الجوي بدأ يضعف تدريجيا وجاء في صورة بعض الأمطار في الساحل الشمالي، مؤكدا أن المنخفض الجوي بدأ يسحب التيارات الهوائية من المناطق التي يوجد بها مصانع وهذا أدى إلى هذه الرائحة الغريبة.