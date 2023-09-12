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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ابحثوا عن كوكب آخر..تصريح صادم من علاء النهري عن كوارث التغيرات المناخية| شاهد

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

عقب الدكتور علاء النهري ، نائب رئيس مركز علوم الفضاء بالأمم المتحدة ، إن العالم كله أصبح ينكوي من كوارث التغيرات المناخية ، مشيرا :" من كان يتخيل أن الانهار في اوروبا تجف .. وحرائق الغابات المستمرة إلى الأن شيء خطير جدا ".

وأضاف " النهري " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن ظاهرة " النينيو " زادت بشكل كبير في منطقة المحيط الهادي واصبحت مدمرة ، منوها أن الزلازل الاخيرك هي انعكاس للتغيرات المناخية .

وأكد " النهري " ، أن التغيرات المناخية هي سبب الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم ، لافتا إلى أنه اذا لم يتحد العالم كله للتقليل من تأثير التغيرات المناخية علينا أن نبحث عن كوكب غير الأرض لاننا وصلنا لمرحلة كارثية ".

 

علاء النهري التغيرات المناخية الكوارث الطبيعي برنامج آخر النهار ظاهرة النينيو

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