ابحثوا عن كوكب آخر..تصريح صادم من علاء النهري عن كوارث التغيرات المناخية| شاهد

عقب الدكتور علاء النهري ، نائب رئيس مركز علوم الفضاء بالأمم المتحدة ، إن العالم كله أصبح ينكوي من كوارث التغيرات المناخية ، مشيرا :" من كان يتخيل أن الانهار في اوروبا تجف .. وحرائق الغابات المستمرة إلى الأن شيء خطير جدا ".

وأضاف " النهري " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن ظاهرة " النينيو " زادت بشكل كبير في منطقة المحيط الهادي واصبحت مدمرة ، منوها أن الزلازل الاخيرك هي انعكاس للتغيرات المناخية .

وأكد " النهري " ، أن التغيرات المناخية هي سبب الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم ، لافتا إلى أنه اذا لم يتحد العالم كله للتقليل من تأثير التغيرات المناخية علينا أن نبحث عن كوكب غير الأرض لاننا وصلنا لمرحلة كارثية ".