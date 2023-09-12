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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

100 مليار جنيه .. الصحة: 95 مليون شخص يستفيد من المبادرات الرئاسية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرات الرئاسية تأتي تحت عنوان كبير وهو أن الدولة المصرية والوزارة مع المواطن من اليوم الأول، منذ بداية اختياره لشريك الحياة لبدء الأسرة من خلال المبادرة الرئاسية للكشف على المقبلين على الزواج، والتي أطلقت في شهر فبراير الماضي، مع الكشف على أكثر من 700 ألف شخص. 

أضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين في حالة الإنجاب لهذا المواطن استفاد منها أكثر من مليون شخص أيضا، والمبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع لدى الأطفال والتي تجاوز العدد فيها الـ 4 مليون شخص تقريبا، ومن ثم المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والتقزم وفيروس سي والبدانة للطلبة، وبعد أن يتم المواطن الـ 30 عاما يوجد المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام وسرطان عنق الرحم بالنسبة للرجل والمرأة. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة ووزارة الصحة تسير مع المواطن المصري خطوة بخطوة، فحين يتم المواطن المصري سن الـ 60 يجد المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض المسنين، فضلا عن المبادرة الرئاسية للكشف عن الاعتلال الكلوي، وكل ذلك تحت عنوان مبادرة "100 مليون صحة". 

ولفت إلى أن 95 مليون مواطن من أصل 105 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية من اليوم الأول، وتم إنفاق رقم يزيد عن 20 مليار جنيه كتنفيذ، فضلا عن الإنشاءات والتجهيزات التي اقتربت من 100 مليار جنيه تقريبا. 

الصحة المبادرات الرئاسية حسام عبد الغفار 100 مليون صحة برنامج على مسئوليتي

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