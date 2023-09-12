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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوضع سيئ.. أحمد موسى: إعصار دانيال أدى لغرق مدن بالكامل في ليبيا

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن كارثة درنة صعبة للغاية، والوضع سيئ جدا في لبيبا، موضحا أن الإعصار دانيال أدى إلى غرق مدن بالكامل، فضلا عن أرقام مخيفة حول أعداد الضحايا، وأعداد المفقودين حتى الآن، لافتا إلى أن التقارير تشير إلى أن أرقام الضحايا غير مسبوقة والمفقودين كذلك التي سيتم الإعلان عنها. 

 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه مازال يتم العمل على حصر أعداد الضحايا حتى الآن، ولا يوجد أرقام مؤكدة حتى تلك اللحظة، لافتا إلى أن هناك أسر بالكامل توفيت خلال إعصار دانيال، في واحد من الأوضاع المأساوية للغاية في ليبيا. 

وتابع أحمد موسى، أن هناك أكثر من 100 مصري كان من شهداء كارثة درنة في ليبيا، من العاملين في ليبيا، لافتا إلى أن حجم الكارثة خارج عن السيطرة داخل ليبيا، خاصة في ظل الإمكانيات المحدودة داخل ليبيا. 

واستكمل، أن مصر تقدم كامل الدعم من خلال القوات المسلحة، من أجل مساندة الجانب الليبي، والشعب الليبي، مشددًا على أن مصر تتحرك بشكل كبير وعاجل إثر هذه الكارثة التي حلت على ليبيا في الوقت الحالي، وتأثيرها امتد لكافة الدول، والأرقام حتى الآن مفزعة، طبقا للأنباء التي تأتي من المسؤولين الليبيين. 

الإعصار دانيال أحمد موسى لبيبا قناة صدي البلد برنامج على مسئوليتي

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