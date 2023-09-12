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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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100 ألف شخص.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن أعداد المفقودين في ليبيا

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل صادمة بشأن الإعصار دانيال المدمر، الذي ضرب ليبيا ومدينة درنة خلال الأيام القليلة الماضية، وأسفر عن آلاف الضحايا، قائلا إن الأرقام حتى الآن مفزعة للجميع، مشيرا إلى أن هناك نحو 5200 ضحية حتى الآن وفقا لوسائل إعلام وتقارير. 

أحمد موسى يتحدث عن الضحايا في ليبيا 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن وزير الصحة الليبي يتحدث عن 100 ألف مفقود دفعة واحدة، ولكن الحصر الرسمي لم يتم الحديث عنه، وكافة الأرقام مبدئية حتى الآن. 

وتابع أحمد موسى، أن عدد سكان درنة يتراوح بين 185 ألفا و200 ألف نسمة، ونصف العدد مختفي ولا أحد يستطيع الوصول إليهم، والحديث في الوقت الحالي أن نصف هذا العدد اختفى، والوزير يتحدث عن 100 ألف مفقود حتى الآن. 

ونوه أحمد موسى، بأن البحر جرف الآلاف إليه وبدأت الجثث تطفو فوق سطح البحر وتعود مرة أخرى بفعل الأمواج، معلقا “كارثة كبرى تتعرض لها درنة بشرق ليبيا”، مقدما خالص التعازي للشعب الليبي على الحادث الأليم الذي تعاني منه في الوقت الحالي. 

وأكمل حديثه، قائلاً إن الفريق أسامة عسكر على رأس وفد في ليبيا لمعرفة متطلبات الشعب الليبي، وتقديم كافة المساندات والدعم الكامل لليبيا، مع تقديم كامل العزاء، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامنا مع ضحايا الزلزال والفيضانات في المغرب وليبيا، مع التوجيه بالدعم الفوري والإغاثة جوا وبحرا لليبيا والمغرب. 

أحمد موسى درنة ليبيا الإعصار دانيال قناة صدي البلد

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