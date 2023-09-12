وزير ليبي سابق: عدد الوفيات تجاوز 8 آلاف شخص بسبب العاصفة دانيال

أكد الدكتور سلامة الغويل، وزير الاقتصاد الليبي الأسبق، أنه ليس غريبا على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، في موقفه الداعم للأشقاء في ليبيا بعد أزمة العاصفة دانيال، مشيرا إلى أن الشعبين المصري والليبي تربطهما علاقات أخوة على مدار عقود من الزمن.

وقال “الغويل”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الوضع في ليبيا كارثي، مؤكدا أن خطوط الاتصالات مقطعة ومغلقة، وأعداد القتلى والمفقودين في تزايد، مؤكدا أنه تم سقوط أكثر من 8 آلاف قتيل نتيجة العاصفة.

وتابع وزير الاقتصاد الليبي الأسبق، أن الحكومة في شرق ليبيا قامت بواجبها قدر الإمكان، وعملت على تقديم يد العون للمصابين، والبحث عن المفقودين، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ ليبيا تحدث عاصفة مثل العاصفة دانيال.