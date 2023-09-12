حليمة: الدعم المصري للأشقاء فى ليبيا والمغرب رسمي وشعبي

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف مصر تجاه الكارثتين الإنسانيتين اللاتي حللن بالمغرب و ليبيا ، موقفا ليس غريبا عليها تجاه أشقائها العرب.

وأضاف حليمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "في مثل هذه الظروف، تسارع مصر، وربما كانت أول الدول التي وقفت مع شقيقاتها العربية في مثل هذه الظروف، ولا شك أن هذا الموقف المتسارع يتابعه الرئيس شخصيا، وهو ليس موقفا رسميا فقط، وإنما هو موقفا شعبيا أيضا".

وقال: "هناك أيضا تحرك شعبي من خلال منظمات أهلية، وبالتالي التحرك كان رسميا وشعبيا في آن واحد، وأعتقد أن هذا الموقف، يتواصل ويتنامى ويتصاعد لدعم أشقائنا في كل من المغرب وليبيا، في ظل الظروف الصعبة التي أحلت بهما نتيجة كوارث طبيعية".