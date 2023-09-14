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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

صدى البلد

علق العالم الهولندي على الهزة الجديدة التي ضربت المغرب اليوم، الخميس.

وقال فرانك هوغربيتس:"هزة ارتدادية جديدة تحدث في المغرب، يعد هذا النوع من النشاط أمرًا طبيعيًا بعد وقوع زلزال قوي".

وأضاف العالم الهولندي: "يمكن أن تحدث هزات معتدلة تتراوح قوتها بين 4-5 بعد أسابيع، ومن غير المرجح حدوث زلزال قوي ثانٍ على المدى القصير، على الرغم من أننا لا نستطيع استبعاد هذا الاحتمال بالكامل".

وأثار عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة بعد توقعه لحدوث زلزال جديد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تلك التنبؤات جذبت اهتمامًا كبيرًا بناءً على سجله السابق في تنبؤات الزلازل والهزات الأرضية.

وفي تغريدات سابقة على حسابه في “تويتر”، توقع هوغربيتس وقوع زلزال بين 5 و7 سبتمبر، وقد تحقق هذا التنبؤ بزلزال المغرب الكبير الذي وقع في فجر السبت الماضي، وأسفر عن وفاة الآلاف وإصابة آخرين.

 

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