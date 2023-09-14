حدد الوقت والمكان.. العالم الهولندي: زلزال بقوة 7 ريختر يضرب هذه المناطق

حالة من القلق والذعر أثارها العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، بعد توقعاته الجديدة حول وجود زلزال جديد سيضرب عددا من المناطق، وسط حالة من الترقب الكبيرة بين قطاع كبير من المواطنين في أكثر من دولة.

توقعات جديدة من العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

ولفت العالم الهولندي، أنظار العالم من جديد خلال الفترة الحالية، بعد الكوارث الطبيعية المختلفة التي ظهرت في عدد من البلدان العربية، لاسيما زلزال المغرب، ومن ثم الإعصار دانيال في ليبيا، والذي أدى إلى كارثة إنسانية هناك، وسط حالة من الترقب الكبيرة حول توقعاته.

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا حول تصريحات وتوقعات العالم الهولندي الجديدة، إذ جاء في التقرير أن العالم الهولندي أثار موجة من القلق والذعر بعد تحذيره من هزات أرضية عنيفة، إذ أنه حدد الوقت أنه في الفترة من 15 لـ 17 سبتمبر، إضافة إلى الفترة من 17 لـ 21 من نفس الشهر، متوقعا أن النشاط الزلزالي في تلك الفترة سيصل من 6 لـ 7 درجات مقياس ريختر.

وأضاف تقرير قناة العربية، أن التنبؤات التي أعلن عنها العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، صرح بها خلال نشرته الدورية التي يبثها من خلال حساب الهيئة الجيولوجية التابعة للخبير الهولندي، وتحدث من خلالها إنه من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر.

وتابع التقرير، أن العالم الهولندي حذر سكان سواحل البرتغال وإسبانيا والمغرب من نشاط زلزالي كبير في الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه موجة تسونامي قوية، مبررًا أن التوقعات الجديدة جاءت وفقا لحدوث اقترانات بين كوكبي عطارد والشمس والمريخ لمدة 14 يوما، مع ظهور القمر الجديد في وقت مبكر من اليوم الـ 15.

ولفت التقرير، إلى أن العالم الهولندي سبق وتنبأ بوقوع زلزال شديد منذ أيام من حدث زلزال المغرب، موضحا أن العلماء أجمعوا على أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها.

https://www.youtube.com/shorts/DH8JPTnD6TQ