33 مشروعا.. كل ماتريد معرفته عن هيئة تنمية الصعيد| فيديو

قال اللواء شريف صلاح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الصعيد شهد طفرة كبيرة من المشروعات التنموية، حيث كانت أبرز توجيهات الرئيس السيسي من أجل الاهتمام بالصعيد هي إنشاء هيئة قائمة بذاتها، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد.



وأضاف “صلاح” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن هيئة تنمية الصعيد أحد ثمار هذه التوجيهات، وتم إنشاؤها عام 2018 بهدف تنفيذ مشروعات تنموية للتغلب على المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها الصعيد.



ولفت إلى أن الهيئة تضم كوادر بشرية على أعلى مستوى وتعمل على أربعة محاور، منها تنمية اجتماعية وصناعية وزراعية وبيئية، حيث تم العمل منذ إنشاء الهيئة على 33 مشروعًا.