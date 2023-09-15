انتخاب طبيب مصري رئيسا للكونجرس العالمي بجراحة الجهاز الهضمي.. تفاصيل

علق الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة على انتخابه رئيسا للكونجرس العالمي لجراحة الجهاز الهضمي، قائلًا إن هذا أقل شيء يمكن تقديمه لمصر من أجل رفع اسمها، مؤكدًا: “المصري يقدر يعمل كل حاجة بدون خبير أجنبي”.





وأضاف “عبد الوهاب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أنه عضو في هذه الجمعية منذ عام 1992 وكان عضوا نشطا بها، حيث قام بحضور 52 مؤتمرا دوليا، وكان ذلك يتم بدعوة من الجمعية نفسها، وأعطى الكثير من الأبحاث والمحاضرات في جراحة الجهاز الهضمي.



وتابع أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة أن له 160 بحثا في مجال الجهاز الهضمي وزراعة الكبد، مؤكدًا أن صورة مصر تغيرت تمامًا في منظور العالم بعدما شهدته من تطوير على مدار الـ 10 سنوات الماضية.