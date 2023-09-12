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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدكتور محمد عبدالوهاب رئيسا للجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام في روما

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انتخبت الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام في روما الدكتور محمد  عبدالوهاب بالإجماع رئيسا لها مع منحه الزمالة الفخرية. 

 جاء ذلك بحضور أكثر من 2000 عالما في مجال جراحة الجهاز الهضمي والكبد والاورام من 70 دولة.

وتم انتخاب العالم المصري الدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة المشرف على فريق زراعة الكبد بالجامعة بالإجماع رئيسا لمجلس إدارة الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والاورام لمدة عامين حتى 2025.

كما تم منح الدكتور محمد عبدالوهاب الزمالة الفخرية العالمية.

ووافقت الجمعية العمومية على تنظيم مصر للمؤتمر الدولي (الكونجرس العالمي) لجراحى الجهاز الهضمي والكبد في نوفمبر من عام 2024 
وجاء اختيار ممثل مصر رئيسا للجمعية ومنحه الزمالة الفخرية نظرا لجهوده وابحاثه وتميزه العالمي في هذا التخصص.

وتم انتخاب نائب رئيس مجلس الادارة وامين صندوق وسكرتير الجمعية من تركيا واليابان وإيطاليًا واعضاء مجلس الإدارة من الولايات المتحدة الامريكية واليابان وايطاليا وفرنسا والمانيا وكوريا الجنوبية ورومانيا 

كما جاء اختيار مصر لاستضافة المؤتمر نظرا لمكانتها الدولية المرموقة وأيضا الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به.

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اجتماع الجمعية العمومية أعضاء مجلس الادارة الولايات المتحدة الامريكية جامعة المنصورة مجلس إدارة الجمعية نائب رئيس مجلس الإدار

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