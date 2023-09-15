الأرصاد تفجر مفاجاة عن حالة الطقس فى أكتوبر المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمي على القاهرة الكبري خلال فترة النهار تصل ل ٣٣ درجة مئوية، ولكن في فترة الظهيرة مع أرتفاع نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح تذيد من الشعور بالاجواء الحارة خلال فترة النهار على اغلب المناطق الشمالية حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد تشهد اجواء حارة وايضا في المناطق الجنوبية.

سوف تتجه درجات الحرارة فى الانخفاض بداية من 23 سبتمبر

وأشارت غانم خلال مداخله هاتفية لبرنامج نشرة الأخبار المذاع على فضائية الدي أم سي تقديم الإعلامي هيثم سعودي ان بداية فصل الخريف رسميا سيبدأ من ٢٣ سبتمبر سوف تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الانخفاض وهذا يعتبر النصف الأول من فصل الخريف.



واضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سوف تقل درجات الحرارة في فترات الليل، وسوف يزيد الشعور بالبرودة الشديدة خاصة في شهر أكتوبر خلال فترات الليل، مؤكده على استقرار الأحوال الجوية الأسبوع المقبل.