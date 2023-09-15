شارك في قمة العشرين.. نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بالمشاركة في قمة العشرين بمدينة نيوديلهي .
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه للشعب المغربي في ضحايا الزلزال متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لضحايا الشعب الليبي جراء إعصار دانيال معلنا تضامن مصر معهم .
واصدر الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ كافة إجراءات الدعم والمساندة للأشقاء في الدولتين .
واستقبل الرئيس السيسي رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية كينيا الاستوائية لمناقشة تعزيز التجارة بين البلدين .