مبادرة 100 يوم صحة تحرر الصعيد من أمراض العصر.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة "١٠٠ يوم صحة" تعكس اهتمام الدولة بصحة المواطنين، خاصة في صعيد مصر، والمناطق النائية.

وأضاف مجدي بدران، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "١٠٠ يوم صحة" تدخل من الدولة لتعزيز مناعة المواطنين وبالتالي تعزيز مناعة الوطن، وتحرير صعيد مصر من أمراض العصر التي تعصف بالمواطنين، والحد من تداعيات الأمراض مهما كانت بسيطة.

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وتابع، أن مبادرة "١٠٠ يوم صحة" هدفها تأمين صعيد مصر ضد الأوبئة العالمية، وهو نجاح كبير للدولة المصرية في النجوع والمناطق النائية.