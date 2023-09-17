أهم الأخبار.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين.. سبب غياب عبلة كامل عن التمثيل.. رابط مباشر للطلاب لتقليل الاغتراب 2023

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

وفاة 14 شخصا بينهم أمريكيين في تحطم طائرة بالبرازيل



12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل



من الجيم.. الحضري يستعرض عضلاته عبر انستجرام



حورية فرغلي: اندفنت بمقابر العياط حبا في الموت.. وغلطتي عدم ارتداء الحجاب



في عيد ميلادها.. سبب غياب عبلة كامل عن التمثيل والظهور الإعلامي



رابط مباشر للطلاب لتقليل الاغتراب 2023



الأمم المتحدة تعلن آخر حصيلة لضحايا فيضانات درنة في ليبيا

