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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين.. سبب غياب عبلة كامل عن التمثيل.. رابط مباشر للطلاب لتقليل الاغتراب 2023

مدينة درنة الليبية
مدينة درنة الليبية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

وفاة 14 شخصا بينهم أمريكيين في تحطم طائرة بالبرازيل
 

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

 

مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

من الجيم.. الحضري يستعرض عضلاته عبر انستجرام
 

حورية فرغلي: اندفنت بمقابر العياط حبا في الموت.. وغلطتي عدم ارتداء الحجاب
 

في عيد ميلادها.. سبب غياب عبلة كامل عن التمثيل والظهور الإعلامي
 

رابط مباشر للطلاب لتقليل الاغتراب 2023
 

الأمم المتحدة تعلن آخر حصيلة لضحايا فيضانات درنة في ليبيا
 

الأخبار المهمة الأرصاد الحضري الحجاب حورية فرغلي عبلة كامل

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