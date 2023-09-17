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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي: اندفنت بمقابر العياط حبا في الموت.. وغلطتي عدم ارتداء الحجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي

روت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل دفنها، في مسلسل ساحرة الجنوب، ورفضها الاستعانة بدوبليرة، مشيرة إلى أنها أصرت على تأدية الدور بنفسها، حيث أكدت أنها لا تخشى الموت، وتعشق المقابر، ودفنت في مقبرة بالعياط في الساعة الثالثة فجرُا، ولم تشعر برهبة الموت، بل فوجئت بأن الترب تشبه ثلاجات الموتى.

 

وتحدثت حورية فرغلي عن دفنها بالمقابر، خلال لقاؤها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج in Deeb في العمق، حيث قالت: من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أني بحب المقابر، ومبخافش منها، وأدفنت مرة، ومرضتش يجيبوا واحدة بدالي تعمل المشهد أنا اللي عملته، أتدفنت في مقابر العياط، وهناك في شجرة كبيرة، الساعة 3 الفجر، الدنيا كانت حر ورطوبة بطريقة صعبة.

 

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وتابعت: أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، أطلع فوق حر موت، لكن مخوفتش ومحستش بحاجة، لاني كنت عارفة أنه تمثيل، أنا مبخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي يجي بصراحة، لأن الدنيا بقا دمها تقيل، الناس أتغيرت وأخلاقها أتغيرت، مبقوش يخافوا وبقا في عنف، ومفيش أصول.

 

كما تطرقت حورية فرغلي في الحديث، عن مدى أخطائها، ومدى استعداها للموت، حيث قالت: غلطتي أني مش محجبة، لكن بصلي وبصوم وبطلع زكارة، وحجيت 7 مرات، لكن معملتش ولا عمرة عشان كان لازم يكون معايا محرم، وبواظب بشكل يومي على قراءة سورة الملك قبل ما أنام، وبدعي ربنا يثبتني عند السؤال.

 

جدير بالذكر أن برنامج in Deeb في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن، الذين يكشفون أسرار وحقائق لأول مرة عن حياتهم الشخصية

حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي ثلاجات الموتى الإعلامي تامر شلتوت مسلسل ساحرة الجنوب

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