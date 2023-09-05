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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طليقة حسن شاكوش -
طليقة حسن شاكوش - حورية فرغلي

تحدثت ريم طارق -طليقة حسن شاكوش- عن خيانة طليقها لها خلال فترة الزواج القصيرة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري، في برنامج قعدة ستات. 

وعن الخيانة، قالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، في اللقاء: «انا شايف إن الشخص اللي مش مكتفي بحد خلاص يسيبه لحد تاني يكتفي بيه ويقدره ويحترمه». 

وطالبت مروة صبري، طليقة حسن شاكوش بالاعتذار لـ الفنانة حورية فرغلي، بسبب فهم البعض بأن الأخيرة هي صاحبة واقعة الخيانة مع «شاكوش» لكن ريم طارق، ردت قائلة: «هي مش زعلانة هي قالت البنت ما جابتش سيرتي .. أصالحها في ايه؟ انا ما قولتش حاجة علشان اتراجع فيها». 

 

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طليقة حسن شاكوش مع بسمة وهبة

في شهر يوليو الماضي، حلت ريم طارق - طليقة حسن شاكوش - ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور الفضائية، وأدلت بعدد من التصريحات الهامة. 

وقالت ريم طارق، خلال اللقاء، إن الطلاق وقع رسميا بينها وبين حسن شاكوش، مشيرة إلى أنه كان يريد تطليقها على كافيه، ولكن والدها رفض المقابلة وقال له «احنا عندنا بيت زي ما جيت وأخدتها منه تيجي ولو بنتي غلطانة أربيها». 

وأضافت ريم طارق، أن سبب الخلاف بينها وبين حسن شاكوش، يعود إلى سر تتحفظ على الإفصاح عنه، مشيرة إلى أن شاكوش في المنزل غير ما يظهر به أمام الناس. 

وتابعت ريم طارق، أنه عقب الزواج مباشرة والظهور في حلقة برنامج شيخ الحارة مع بسمة وهبة، ترك حسن شاكوش، منزل الزوجية في أول 3 أيام زواج. 

وأكدت ريم طارق، أن حسن شاكوش، كان لديه مشاكل خاصة وحرصت على تغيير حياته بقراءة القرآن له، وجعلته يصلي في أخر أيام بينهما، مشيرة إلى أن شاكوش كان يعلم أنها مطلقة بدليل تقدمه لها في المرة الأولى وقت ارتباطها، وأنها وقعت على قسيمة الزواج، وهي خالية من البيانات ولديها فيديو يثبت ذلك. 

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فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش 

نشرت ريم طارق - طليقة حسن شاكوش - مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، تزامنا مع أزمتها الأخيرة مع زوجها. 

وظهرت طليقة حسن شاكوش، في مقطع الفيديو، تردد كلمات الاغنية الشعبية الفلوس مش هتعليك لـ يارا ومحمد عبد السلام. 

وظهرت طليقة حسن شاكوش، في الفيديو وهي تردد كلمات هذا الكوبليه من الأغنية: «الْفُلُوس مَش هتعليك واطى وَالنَّقْص فِيك الْكَلَام فعلاً مَش ليك.. ألبس لَو جايه عَلَيْك». 

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طليقة حسن شاكوش تفتح النار

من جهة أخرى، قالت طليقة حسن شاكوش في لايف عبر حسابها على انستجرام انها فقدت ثواب في رمضان بسبب انها كانت ترضيه، ولكنها لم تكشف عن الاسباب وتكتمت عليها.

تعجبت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش من عدم اعطاء الاخير فرصة لاخذ ملابسها.

وقالت ريم طارق في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: مش عايز تديني هدومي ليه"، وردت احد المتابعين يمكن هيلبسهم"، وتفاعلت معها وقالت:" مش عارفة يمكن يكون هيلبسهم".

وأضافت ريم طارق متحدثة عن زيجتها السابقة: أنا اتجوزت قبله وقعدت سنة وشهور بعد الانفصال.

نشرت ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو من أمام فيلا مسكن الزوجية بصحبة رجال الأمن وذلك بعد أن حصلت على قرار تمكين. مشيرة إلى أن حسن شاكوش اعتدى عليها بالسب والشتائم أمام الجميع.

وقالت ريم طارق إنها لا تستطيع دخول الفيلا حتى تحصل على ملابسها الخاصة مضيفة " معايا قرار تمكين من جهات التحقيق، ومش عارفة أتمكن من الفيلا وأخوه وابن أخته قاعدين، ومنتظرين من أربع ساعات ومش عارفين ندخل ومش عارفة آخد هدومي لأنه مستولي عليهم".

 

التحفظ على حسن شاكوش 

وتحفظت قوات الشرطة بأكتوبر على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، واقتاد الضباط حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.

وقال فهد مرزوق محامي زوجة حسن شاكوش إنه أثناء استلام ريم طارق للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين بعد خروج أسرة شاكوش هددها المطرب الشعبي في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وقوات الشرطة قائلا: " هوريكي انتي هتقعدي بعد كده لوحدك" كما سبها بألفاظ جارحة ما دفع قوات الشرطة للتحفظ عليه وتوجهت ريم طارق إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات تهديده وسبه لها.

وتحفظت قوات الشرطة على هاتف ريم طارق بعد بثها لايف على صفحتها الشخصية ويجرى الآن ضباط المباحث استجواب حسن شاكوش داخل قسم الشرطة والاستماع لأقواله. 

 

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