رابط مباشر للطلاب لتقليل الاغتراب 2023

تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة هو أكثر الأشياء التي تتصدر محركات البحث الآن، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لطلاب الثانوية العامة للدورين الأول والثاني.

تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

ويسأل جميع طلاب المرحلة الثالثة الآن عن موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

أعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة المسجلين في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والتي انتهي التسجيل بها يوم الاثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر 2023.

كما أكد مكتب التنسيق أنه تيسيرًا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، حيث يتم فتح باب تقليل الاغتراب من اليوم الأحد 17 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر.

رابط تقليل الاغتراب

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بداية من يوم غد.

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023.

يأتي ذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.



ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .