تعرف على أوراق التقديم بجامعة الدلتا التكنولوجية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

بدأت جامعة بني سويف التكنولوجية، في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من طلاب الثانوية العامة، المرشحين من قبل مكتب التنسيق .

وكشف الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، عن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا الصناعة والطاقة للإلتحاق بجامعة بني سويف التكنولوجية هي كالتالي :

1- نموذج بطاقة الترشيح النهائية المطبوع من خلال موقع التنسيق + 3 صور منها.

2- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.

3- أصل شهادة الميلاد حديثة موضح بها الرقم الثلاثي للذكور + صور منها.

4- عدد 5 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

5- عدد 2 صور من بطاقة شخصية لولي الأمر (مدون عليها رقم هاتف ولي الأمر).

6- عدد 8 صور شخصية 4*6 مكتوب عليها اسم الطالب.

7- أوراق التجنيد الخاصة بالذكور نوذج 2 جند + (6 جند او صغار سن لمن دون 18 عام).

8- ملف بلاستيك بكبسولة لونه أزرق.

9- ملئ استمارة البيانات الخاصة بكل طالب.

10- إقرار يملأه الطالب وولي الأمر.

11- تسيد المصروفات الدراسية مع تسليم ملف الطالب عن طريق البنك الأهلي المصري بعد التوجه الي مكتب شئون الطلاب لاستلام اذن الدفع.

وعلى جانب آخر قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023 /2024.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء تنسيق الشهادات الفنية.