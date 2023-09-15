جامعة حلوان في 7 أيام| وزير الشباب يفتتح حاضنة الأميرة فايزة.. ووزير التعليم العالي يشهد ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات

وزير التعليم العالي:

مستمرون في رعاية شبابنا ليصلوا إلى ما يطمحوا إليه ويتم إعدادهم حتى يتمكنوا من المشاركة الفاعلة



رئيس جامعة حلوان: تفاعل الطلاب عبر عن مواهب إبداعية

وزير الشباب :

حاضنة الأميرة فايزة تدعم مجالات الأعمال الرياضية و الأفكار الجديدة

رئيس جامعة حلوان يستقبل المستشار الثقافي الإيطالي لبحث التعاون في مجال الفنون

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حاضنة الأميرة فايزة بكلية تربية رياضية للبنات بالجزيرة، بحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وعضو مشروع سفير ومدير حاضنة الأميرة فايزة للرياضة، الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، منسق مشروع سفير بجامعة حلوان ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتدشين هذه الحاضنة الهامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة توضح مدى الاهتمام بتطوير الرياضة ودمج المجالات العلمية مع التطبيق على أرض الواقع في مختلف المجالات، حيث تعمل الحاضنة على دعم مجالات الأعمال الرياضية واحتضان الأفكار الجديدة في مختلف المجالات الرياضية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لرواد الأعمال للبدء في مشروعاتهم المختلفة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "تعتبر الرياضة وسيلة فعالة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتعزيز قيم التحدي والتعاون والانضباط، ونحن في وزارة الشباب والرياضة ملتزمون بتوفير الفرص المناسبة للجميع لممارسة الرياضة وتطوير مواهبهم الرياضية".

وفي ختام كلمته، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لجميع القائمين على هذا المشروع وعلى الجهود المبذولة لإنجاحه وأعرب عن تطلعه لمشاهدة المخرجات ليستفيد الجميع.

كما أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اننا نسعى دائما إلى توفير بيئة تشجيعية للابتكار والتطوير، ونأمل أن تسهم هذه الحاضنة في تعزيز التعليم والرياضة للشباب في مصر، لأن الخطة الاستراتيجية للجامعة من ضمن أهدافها جعل ريادة الأعمال واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي للجامعة مبينا أن المستهدف إعداد الطالب بكل مفرداته الدراسية ليكون لديه مشروع صغيرة لتحقيق الكفاية الذاتية وتحقيق تنمية الجامعة الذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية فى مصر وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن حاضنة الأميرة فايزة تعد أول حاضنة رياضية Princes Fayza incubator، تعمل على دعم رائدات الأعمال في المجالات الرياضية، وتعد أحد مخرجات مشروع سفير لريادة الأعمال المجتمعية والممول من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية.

هذا وتعتبر حاضنة الأميرة فايزة أحدث إضافة إلى المؤسسات الرياضية في الجزيرة، وتهدف إلى توفير بيئة محفزة ومتطورة لتطوير المواهب الرياضية ودمجها بسوق العمل.

وفي اطار متصل شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر بجامعة حلوان، والذي عُقد خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد، وفي بداية كلمته، نقل الدكتور أيمن عاشور تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجميع المشاركين في الفعاليات، وتمنيات سيادته لهم جميعًا بالتوفيق والنجاح.

وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود الذي تم بذلها طوال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية والذي شهد منافسات إيجابية ومواهب فنية في كافة الأنشطة الطلابية وهو ما تسعى الدولة المصرية لدعمه وتطويره، لافتًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بمختلف مؤسساتها لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، وتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية للشباب؛ ليصلوا إلى ما يطمحوا إليه وليتم إعدادهم وتمكينهم حتى يتمكنوا من المُشاركة الفاعلة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا أصبح من خلال فعالياته وأنشطته أكثر من مجرد لقاء يجتمع فيه الشباب، ولكنه أصبح هدفًا يدعم خطط الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، من خلال التشجيع على ممارسة الأنشطة الطلابية وبناء العقول والإبداع والنقاش بين أبناء وشباب مصر الذين يعرضون خلاله طموحاتهم وآمالهم وخبراتهم ويمارسون فيه أفضل هواياتهم ليظهر لنا من خلال هذا الأسبوع مبدعين رياضيين وفنانين ومثقفين وعلماء من شباب مصر الذين لديهم رؤية واضحة لبناء الوطن.

ودعا الوزير في كلمة لشباب وشابات مصر لبذل كل الجهد والسعي لتحقيق الأهداف قائلًا: "أنتم رمز الحماس والقاطرة التي تستكمل مسيرة العطاء والبناء عبر التاريخ، أنتم حلم الوطن اعتزوا به، واعملوا من أجله، وواجهوا أعدائكم ببناء عقولكم والثقة في أنفسكم وأوطانكم، يا شباب مصر ثقوا في أنفسكم اعتزوا بوطنكم فالمستقبل لكم، واعملوا دائمًا على استغلال هذه الفعاليات المُثمرة وكافة الفرص التي تتيحها الدولة والتي تستهدف الاهتمام بكم ورعايتكم وبناء قيادات واعية منكم لرفعة هذا الوطن".

ومن جانبه، عبر الدكتور السيد قنديل عن سعادته بخروج أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر بهذه الصورة المشرفة والتي عبرت بوضوح عن حجم الجهد الذي بذله جميع القائمين على تنظيم الفعاليات؛ لضمان خروج الحدث الكبير بهذه الصورة اللائقة، لافتًا إلى أن فاعليات الأسبوع تُمثل فرصة كبيرة للتواصل والتفاعل البنّاء بين كافة الجامعات المصرية من أجل ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والجوالة والأنشطة العلمية والترفيهية والاجتماعية، وهو ما يعُد فرصة من الحوار الجاد والمشاركة الإيجابية التي هدفت إلى بناء عقول وأجساد الطلاب، وأبرزت ابداعات شباب الجامعات وفتحت أمامهم آفاقًا جديدة وافكارًا نحو عالم أفضل.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن تفاعل الطلاب أظهر لنا كم أفكارهم البناءة التي تُحتم علينا اليوم النظر لهم ولأحلامهم لتحويلها الى واقع ملموس، مشيرًا إلى وجود مخرجات عديدة تمت خلال هذا الأسبوع على كافة المستويات، موضحًا أن هذه الفعاليات تساهم في النهضة بعزيمة الشباب ليكونوا قادرين على البناء بضمير وعقل واعٍ لتحقيق التنمية لمصرنا الحبيبة لتكون دائمًا نابضة بالحياة.

وعقب ذلك، تم عرض فيلمًا وثائقيًا عن أحداث أسبوع شباب الجامعات، وتم تكريم الجامعات المشاركة وتوزيع الكأس على الجامعات الخمس الأوائل، حيث حصلت جامعة حلوان على المركز الأول، وحصدت جامعة الإسكندرية المركز الثاني، وجاءت جامعة المنيا في المركز الثالث، وحصلت جامعة الفيوم على المركز الرابع، وحصلت جامعة القاهرة على المركز الخامس في الترتيب العام.

كما تم عقد حفل فني للكورال والموسيقي (كورال كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان)، وقدم فيه الطلاب فقرات موسيقية وغنائية أبهرت الحضور.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات شهد مشاركة أكثر من 3500 طالب من 44 جامعة ومعهدًا، وشهدت الفعاليات تنافسًا شديدًا وإيجابيًا كما تم تنظيم لقاءات ورحلات استهدفت التعرف على الأماكن التاريخية والمشروعات القومية، بالإضافة إلى الندوات التي فتحت باب الحوار أمام الجميع حول التنمية المُستدامة وريادة الأعمال والدعم النفسي للشباب والتحديات التي تواجههم في عصر الذكاء الاصطناعي من أجل بناء عقول إبداعية غير مسبوقة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا.

كما اشتملت الفعاليات على إطلاق القوافل الطبية في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة لخدمة آلاف المرضى وتقديم العلاج والأدوية لهم بالمجان، وكذلك تم تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والمهرجانات الترويحية التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب وكذلك الحفلات الفنية للطلاب، بالإضافة إلى أنشطة الجوالة والمسابقات الثقافية والاجتماعية والعلمية التي تنافس فيها الطلاب في المشروعات الصغيرة وتعلم البرمجة والتفكير التصميمي وكذلك الأنشطة الرياضية في كرة (السلة والقدم والطائرة واليد).

وعلى جانب آخر استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان البروفيسور دافيدي سكالماني المستشار الثقافي الإيطالي ومدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الفنون وتبادل الخبرات الثقافية بين البلدين.

وأعرب رئيس الجامعة عن ترحيبه بالتعاون مع الجهات الثقافية الإيطالية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التفاهم الثقافي والفني بين البلدين، وتهدف الجامعة من هذا اللقاء إلى تبادل الثقافات والخبرات من خلال شهادات مشتركة .

وأكد رئيس جامعة حلوان على دور الجامعة البارز في تنمية المواهب وتعزيز الابتكار، حيث ان الجامعة حاضنة لكليات الفنون الأم على مستوى مصر والدول العربية، موضحا على حرص الجامعة على تقديم بيئة تعليمية تشجع على التفكير الإبداعي وتطوير المهارات الفنية، مما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار الثقافي والفني لمجتمعنا وتعزيز التعاون الدولي.

ومن جانبه، أشاد البروفيسور دافيدي سكالماني بجهود الجامعة في تطوير المجال الثقافي والفني، وأعرب عن سعادته، على هذا الاستقبال الحافل، موضحا أهمية ومحورية التعاون بين مصر وإيطاليا، موضحا استعداده لدعم وتعزيز هذا التعاون.