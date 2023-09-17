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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلن آخر حصيلة لضحايا فيضانات درنة في ليبيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ليبيا إلى 11300 في درنة، مشيرةً إلى تسجيل  أكثر من 170 وفاة في أماكن أخرى بشرق ليبيا بسبب الفيضانات.

وقال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له إن "عدد المفقودين في درنة وحدها يصل إلى 10،100 مفقود على الأقل".

وفي وقت سابق، قالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المقالة من البرلمان، السبت، إن الطريق الرابط بين شرق وغرب درنة قد أعيد فتحه.

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وذكرت المنصة في صفحتها على فيسبوك أن "الشركة العامة لخدمات النظافة أنهت أعمال فتح وتنظيف الطريق بعد أربعة أيام من صعوبة التنقل بين المنطقتين".

وتعرض شرق ليبيا لإعصار تسبب في سيول مدمرة حصد آلاف الأرواح وخلف دماراً واسع النطاق بعدد من المدن.

من جانب آخر، ذكر تليفزيون المسار الليبي، أن وكيل وزارة الحكم المحلي أعلن إحالة رئيس بلدية درنة للتحقيق بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء سيول تسبب بها الإعصار دانيال.

وأضاف المسؤول الليبي أن الحكومة وفرت ميزانية طوارئ، مشيراً إلى أن "الإمكانيات" ستكون متاحة لجميع البلديات خلال أيام.

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