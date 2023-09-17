مسؤول ليبي: التحقيقات جارية بشأن كارثة درنة

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، السبت، إن التحقيقات جارية بشأن كارثة درنة، مضيفاً أنه "لن يتم إعلان أي أسماء حتى اكتمال المعلومات، ويتم التنسيق مع النائب العام بشأن التحقيق في كارثة الإعصار".

وأضاف في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية أن توافد فرق الإنقاذ المتخصصة بمعدات حديثة مستمرًا، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا للتعامل مع الكارثة والإشراف على المعونات.

من جانب آخر، ذكر تليفزيون المسار الليبي، أن وكيل وزارة الحكم المحلي أعلن إحالة رئيس بلدية درنة للتحقيق بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء سيول تسبب بها الإعصار دانيال.

وأضاف المسؤول الليبي أن الحكومة وفرت ميزانية طوارئ، مشيراً إلى أن "الإمكانيات" ستكون متاحة لجميع البلديات خلال أيام.

وقال التليفزيون إن هناك عددًا كبيرًا من جثث الضحايا عالق بميناء درنة على عمق 12 متراً بعضهم داخل سياراتهم.

ونقل التليفزيون عن عثمان عبد الجليل وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان قوله في وقت سابق السبت إن عدد المفقودين كبير وهناك تضاربًا في أرقام الوفيات والمصابين.

وقالت السلطات المحلية في مدينة درنة إنها تواصل انتشال الجثث التي جرفتها السيول بعد الإعصار "دانيال" المدمر الذي اجتاح المدينة وتسبب في سقوط الآلاف.