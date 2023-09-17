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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. سبب غياب عبلة كامل عن التمثيل والظهور الإعلامي

عبلة كامل
عبلة كامل

تحتفل اليوم الفنانة عبلة كامل بعيد ميلادها، وأكملت 63 عاما، وسط غيابها عن الوسط الفني والإعلامي، وعدم رغبتها في الظهور بأي شكل من الأشكال. 

 

وكشف المخرج جمال عبد الحميد في تصريحات صحفية له مؤخرا، أن تواصل مع الفنانة عبلة كامل لترجع للفن ولكنها رفضت. 

 

 

وقال جمال عبد الحميد في تصريحاته: "عبلة تعرضت لحادث وقالتلي مش عايزة أشتغل تاني وشايفة أن الأعمال هذه الفترة لا تشبهها". 

 

وكشفت الإعلامية لميس الحديدي فى برنامجها حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل، حيث أكدت انها تواصلت معاها تليفونياً، وأوضحت أنها لم تعتزل ولكنها تنتظر الدور الجيد الذى يعيدها.

 

وتخرجت الفنانة القديرة عبلة كامل في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركة في مونودراما نوبة صحيان، ثم عملت مع محمد صبحى فى مسرحية وجهة نظر، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها وجع دماغ، الحادثة.

 

 

شاركت في السينما في أفلام الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، سيداتي آنساتي، قشر البندق، كما شاركت في سينما الشباب في أفلام  اللمبي، كلم ماما، خالتي فرنسا.

 

واكتسبت عبلة كامل، شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التلفزيونية مثل ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، هوانم جاردن سيتي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة وغيرهم. 

عبلة كامل الإعلامية لميس الحديدي اعتزال الفن الفنانة عبلة كامل الشهد والدموع المسلسلات التلفزيونية هوانم جاردن سيتى

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