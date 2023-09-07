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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال عبد الحميد يكشف سبب غياب عبلة كامل عن الفن.. تفاصيل

صدى البلد

كشف المخرج جمال عبد الحميد، عن إلحاحه الشديد مع الفنانة عبلة كامل لدورها في مسلسل (ريا و سكينة)، قائلا: "كانت خايفة من الإفيهات"، مضيفا أنها المرة الأولى تاريخ عبلة كامل لتقوم بهذه التركيبة.

وأوضح جمال عبد الحميد، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن فريد شوقي لم يُكمل تصوير مسلسل "زيزينيا" مع الفنانة هدى سلطان مراعاة لمشاعر زوجته الفنانة سهير ترك، معلقا: "فريد كان صعب جدا و مقتنعش أنه يرجع".

عبلة كامل مش عايزة تمثل تاني

ونوه، إلى أنه تواصل مع الفنانة عبلة كامل لترجع للفن و لكنها رفضت، “عبلة تعرضت لحادث وقالتلي مش عايزة أشتغل تاني و شايفة أن الأعمال هذه الفترة لا تشبهها”.

صلاح السعدني و الأهلي 

وأشار، إلى أن الفنان صلاح السعدني كان يشاهد ماتش الأهلي أثناء تصويره لأعماله، و أنه مشجع متعصب تجاه النادي الأهلي، و سريع الحفظ و قوي الذاكرة معقبا: "مكانش بيغلط أبدا و بيحفظ دوره و أدوار الأخرين". 
 

جمال عبد الحميد عبلة كامل ريا و سكينة فريد شوقي هدى سلطان صلاح السعدنى النادي الأهلي

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