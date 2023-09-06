عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال عبد الحميد: دنيا سمير غانم لو عرضت عليا الفوازير هرجع تاني

ارشيفية
ارشيفية

قال المخرج جمال عبد الحميد، إن الفنانة حنان مطاوع لديها ميراث فني من والديها، معقبا: "ممثلة هايلة ووارثة المهنة"، مؤكدا أن مصر بها العديد من المواهب الشابة. 

وصرح "عبد الحميد"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن الفنانة دنيا سمير غانم موهوبة من جميع النواحي سواء بالرقص أو الغناء أو التمثيل، مؤكدا: "دنيا سمير غانم لو عرضت عليا الفوازير هرجع تاني".

عرفة ذكي بالنسبة له 

ولفت "عبد الحميد"، إلى أن عرفة ذكي هو أهم مهندس ديكور عمل معه خلال تاريخه الفني، فكان يقوم بدراسة السيناريو و يقوم بالديكور بناءا عليه.  

جمال عبد الحميد حنان مطاوع دنيا سمير غانم الفوازير عرفة ذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

الموضوع انتهى | قرار رسمي من ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

ترشيحاتنا

محكمة الاستئناف في نيجيريا ترفض كل طلبات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

آية إبطال السحر والعين والحسد .. 7 سور ودعاء لفك أشدها

لأول مرة .. أمريكا تقدم ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

جمال علام يشهد التدريب الختامي للمنتخب الأوليمبي استعدادا لودية روسيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بـ 130 ألف جنيه فقط.. سعر أرخص سيارة سيدان موديل 2017

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالاسواق

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ