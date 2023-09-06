جمال عبد الحميد: دنيا سمير غانم لو عرضت عليا الفوازير هرجع تاني

قال المخرج جمال عبد الحميد، إن الفنانة حنان مطاوع لديها ميراث فني من والديها، معقبا: "ممثلة هايلة ووارثة المهنة"، مؤكدا أن مصر بها العديد من المواهب الشابة.

وصرح "عبد الحميد"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن الفنانة دنيا سمير غانم موهوبة من جميع النواحي سواء بالرقص أو الغناء أو التمثيل، مؤكدا: "دنيا سمير غانم لو عرضت عليا الفوازير هرجع تاني".

عرفة ذكي بالنسبة له

ولفت "عبد الحميد"، إلى أن عرفة ذكي هو أهم مهندس ديكور عمل معه خلال تاريخه الفني، فكان يقوم بدراسة السيناريو و يقوم بالديكور بناءا عليه.