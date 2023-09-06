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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة رفض شريهان لـ هنيدي في الفوازير | مخرج شهير يكشف

صدى البلد

أكد المخرج جمال عبد الحميد، أن الفنانة شريهان كانت صديقته من قبل العمل سويا وكان يذهب إليها بالمسرح، إضافة إلى صداقته أيضا مع الفنان الراحل فريد شوقي.

وأوضح عبد الحميد، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن شريهان طلبته بالاسم عندما أرادت أن تقوم بالفوازير، وبالرغم من شغفه للعمل بالدراما بتلك الفترة لكنه وافق على الفور على طلبها.

وأشار "عبد الحميد"، إلى أن شريهان كانت مبدعة بالرقص والاستعراض بالرغم من تعرضها لحادث وفترة علاج طبيعي، معقبا: "كانت جبارة وتشتغل حبا في الفوازير والتليفزيون".

حقيقة رفض شريهان لـ هنيدي

ولفت، إلى أن شريهان طلبت استضافة 3 فنانين بكل حلقة من الفوازير، واقترح عليها الفنان علاء مرسي ومحمد هنيدي وبالفعل قامت باستضافتهم، موضحا: "مكانش اعتراضها على هنيدي ولكن أرادت أن يكون فيه 3 ممثلين مختلفين بكل حلقة".

وصرح، أنه نُسب له تصريحات خاطئة بقوله إن عادل إمام ضد رياض الخولي مؤكدا: "أنا مقولتش الكلام ده نهائيا".

رده على خلافة مع هنيدي

وعلق عن خلاف “هنيدي” معه: “معرفش إيه السبب ولو كان معايا رقمه كنت كلمته أفهم سبب سوء الفهم، والمفروض كان كلمني لأنه ابني وأنا اللي اكتشفته وفرحت به لما قدمته مع شريهان”. 

جمال عبد الحميد شيريهان فريد شوقي محمد هنيدي عادل إمام رياض الخولى

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