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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال عبدالحميد يكشف سبب اختفائه ويؤكد: عادل إمام من أهم نجوم مصر|فيديو

المخرج جمال عبد الحميد
المخرج جمال عبد الحميد

قال المخرج جمال عبد الحميد، إنه قدّم كتابًا مذكورًا به أسماء كل عباقرة مصر في الفن سواء بالكتابة، إخراج والتمثيل، موضحًا أن من بين أكثر من 90 اسمًا هناك أسماء الكثيرين من الراحلين.

وأوضح "عبد الحميد"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن اسم عادل إمام موجود بهذا الكتاب معقبًا: "عادل إمام مش حاجة صغيرة لكنه أحد أهم نجوم مصر"، بالإضافة إلى كل من هؤلاء النجوم ( نور الشريف، محمود ياسين و محمود المليجي).

سبب اختفائه

وكشف "عبد الحميد"، سبب اختفائه بالفترة الأخيرة قائلًا: "عندي ورق كتير لكُتاب هائلين و لكن مفيش إنتاج"، منوها إلى أن العديد من المنتجين ذهبوا له وأخذوا هذا الورق واختفوا وذلك حدث على مدار الـ 10 سنوات السابقة.  

ونوه، إلى أنه استقبل العديد من ردور الأفعال وحب من الجماهير بمهرجان القاهرة للدراما برغم اختفائه طوال هذه المدة، معقبا: "الناس كلها كانت فرحانة بيا وبيتصوروا معايا وبيسألوني ليه مش بتشتغل".

جمال عبد الحميد عادل إمام نور الشريف محمود ياسين محمود المليجى مهرجان القاهرة للدراما

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