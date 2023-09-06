جمال عبد الحميد عن جعفر العمدة : مسلسل ضعيف وهالة صدقي نجحته

صرح المخرج جمال عبد الحميد، عن رأيه في مسلسل محمد رمضان (جعفر العمدة)، قائلا: " المسلسل ضعيف وهالة صدقي هي اللي شالت ونجحت هذا العمل".

وأضاف عبد الحميد، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، " أنا مشفتش أي تصفيق أو اهتمام من الجمهور لقصة المسلسل"، موضحا أن الفنانة هالة صدقي خلقت روح للمسلسل بدورها الكوميدي والمختلف بهذا العمل، مؤكدا "هالة مبدعة و أنا بحبها جدا".

وأوضح جمال عبد الحميد، أن أول عمل له كانت هالة صدقي بطلته، مشيرا إلى أنه حاليا لا يتابع أو يهتم بالدراما المصرية بسبب أنه يرى أن الأعمال المُقدمة اليوم غير مصرية و لا تعبر عن المجتمع أو الشارع المصري، و لكنها مقتبسة من الغرب.

ولفت، إلى أن جميع الأعمال التي قام بها عبر تاريخه كانت مصرية بالكامل وتعبر عن الشارع و المواطن المصري، معقبا: "المفروض نقدم مصر في أعمالنا ".