عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

يبحث الملايين عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، خاصة مع بدء فصل الخريف بعد 3 أيام، والذي يشهد تشكل منخفضات جوية في منطقة حوض البحر المتوسط بالتزامن مع تأثير منخفضات جوية في طبقات الجو العليا.

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وبحسب الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فإن تشكل هذه المنخفضات يؤدي إلى فترات عدم استقرار جوي خاصة في المناطق الشمالية.

السيول

وضمن ما يحدث في فصل الخريف أيضًا ، كشفت شاكر عن وجود منخفض السودان الموسمي، والذي يؤثر على مناطق جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء، والذي يترتب عليه تساقط أمطار غزيرة في هذه المناطق وتشكل بعض السيول، مع وجود شبورة مائية كثيفة نتيجة لانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة.

السيول

11 درجة

وكشفت الأرصاد عن مفاجأة إذ تنخفض درجة الحرارة بقيمة 11 درجة خلال ساعات على القاهرة الكبرى، إذ تسجل العظمى على 34 درجة، وخلال ساعات تنخفض في الليل إلى 23 درجة فقط.

عاصفة التنين

وكانت قد انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن اقتراب عاصفة التنين بعد عاصفة دانيال وآثارها الكارثية على دولة ليبيا الشقيقة، إذ كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة اقتراب عاصفة التنين التي ضربت مصر في 2020، وتسببت في أمطار غزيرة لم يحدث لها مثيل وصلت إلى حد السيول على القاهرة الكبرى.

وبينت غانم عدم وجود أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، نافية عدم تعرض مصر إلى عاصفة التنين كما أثير خلال الساعات الماضية.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية ، يتوقع الخبراء أن يكون اليوم الاثنين الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يكون الطقس اليوم ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما سيكون معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية

وكشفت الأرصاد عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع تحذير الأرصاد من السائقين من القيادة بسرعة في الشبورة، كما توقع الخبراء نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وبينت الأرصاد حالة البحر المتوسط والتي تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 34 23

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح 31 24

رأس سدر 34 26

نخل 32 16

كاترين 31 15

الطور 33 25

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 21

السلوم 30 19

سيوة 34 19

رأس غارب 36 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 28

الشلاتين 36 26

حلايب 33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 34 21

أسيوط 34 22

سوهاج 36 24

قنا 38 25

الأقصر 39 24

أسوان 40 26

الوادي الجديد 38 21

أبوسمبل 38 25