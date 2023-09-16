6 أيام وينتهي الصيف.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة

6 أيام تحديدًا تفصلنا عن بداية فصل الخريف، المقرر فلكيا يوم 23 سبتمبر الجاري، ليسدل الستار على فصل الصيف ويعلن انتهاؤه بعد ثلاثة أشهر من الموجات الحارة وشديدة الحرارة المصاحب لها نسب الرطوبة العالية.

موعد انتهاء فصل الصيف

هيئة الأرصاد الجوية، كشفت حالة الطقس المتوقعة، خلال الأسبوع الأخير من عمر فصل الصيف، والذي يشهد استقرارا في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يظل الطقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس نشاطا للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ويشهد الطقس خلال الأيام القادمة، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن درجات الحرارة تظل حول معدلها الطبيعي لهذا الوقت من العام، حيث تشهد استقرارا على جميع الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء 37 للعظمى والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 27 درجة.