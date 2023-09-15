الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وموعد انكسار درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن متوقع يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على أغلب أنحاء البلاد، متابعا أن مع ارتفاع درجات الحرارة نشهد ارتفاعا في الرطوبة.



حالة الطقس اليوم الجمعة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع تصل درجات الحرارة على القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، لافته إلى وجود نشاط من الرياح حيث تتراوح سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية صباحا من الساعة 4 وحتى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد واختفاءها مع صعود اشعة الشمس.

أما عن حركة الملاحة البحرية، أكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنها تكون من خفيفة إلى معتدلة على البحر الأبيض المتوسط، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 1لـ1.5 متر، ومعتدلة أيضا على البحر الأحمر ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.75 لـ2 متر والرياح شمالية شرقية.



وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن سيبدأ التحول إلى الأجواء الخريفية مباشرة، ليغادر فصل الصيف بيوم 23 سبتمبر، ويبدأ انكسار درجات الحرارة ليلا، مع زيادة فروق الحرارة بين النهار والليل، وظهور السحب شمال البلاد، وزيادة قطرات الندى، وتكّون الشبورة المائية.

