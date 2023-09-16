حقيقة تهديد عاصفة التنين لمصر.. الأرصاد تكشف أسرارها وتاريخها مع البلاد

شهدت الأيام الماضية تخوف كبير من المواطنين بسبب عاصفة دانيال وما سببته من خسائر كبيرة في ليبيا، بعد أن اجتاحت البحر الأبيض المتوسط، ولقى على أثرها ما لا يقل عن 2000 شخص حتفهم، اتجهت الأقاويل خلال الساعات الأخيرة نحو عاصفة التنين التي ستشهدها مصر خلال الأيام المُقبلة، التي سبق وأن اجتاحت مصر في عام 2019 وتسببت في كوارث متتالية.

عاصفة التنين

هل تضرب عاصفة التنين مصر؟

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عدم حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، كما نفت وجود ما يسمى بـ عاصفة التنين قادمة قريبا، مثلما تم تداوله خلال الساعات السابقة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوضع الجوي حاليًا مستقر، وأن عاصفة التنين كانت حالة جوية تأثرت بها مصر في مارس 2020، نتيجة لظروف جوية غير مستقرة، ولم يتم تسجيلها في السنوات اللاحقة.

فصل الخريف

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف، قد يشهد عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، نتيجة للتغيرات المناخية؛ مما يجعل حدوث بعض التقلبات الجوية العنيفة متوقعًا.

ما هي عاصفة التنين؟

بحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإنّ منخفض التنين، أو ما يعرف باسم عاصفة التنين، يحدث نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية ومناخية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط.

ويؤدي هذا الالتقاء، الذي يترتب عليه انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة، الى سقوط أمطار بكميات غزيرة.

عاصفة التنين

دانيال دخلت مصر ضعيفة

أشار الدكتور شاهين، إلى أن العاصفة دانيال أفرغت طاقتها المستمدة من البحر المتوسط بمجرد خروجها من ليبيا، ودخلت إلى مصر ضعيفة، لم تسبب سوى نشاط رياح قد يكون مصاحبا لأي منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، مع إثارة للأتربة التي استمرت للساعات الأولي من صباح اليوم، وأمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وتابع: "بقايا المنخفض الجوي استمرت حتى أمس الأربعاء، مع أمطار متفرقة على شمال البلاد، الا أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع".