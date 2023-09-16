الجيش الروسي يستهدف موانئ القوات المسلحة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، إن القوات الروسية نفذت 11 هجوما جماعيا على منشآت البنية التحتية للموانئ ومواقع إنتاج وتخزين القوارب غير المأهولة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أنه "في الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر، تم تنفيذ 11 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، ضد مرافق البنية التحتية للموانئ وأماكن إنتاج وتخزين القوارب بدون طيار والوقود والمعدات، ومواد التشحيم والذخيرة والأسلحة الغربية ونقاط نشر أفراد القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضافت أن الضربات الروسية عطلت الخدمات اللوجستية للمجموعات العسكرية الأوكرانية، وكذلك إمداد الأسلحة الغربية الصنع.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مركز الاتصالات التابع للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.