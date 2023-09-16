عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها الفول في وجبة الإفطار.. فهل أنت منهم ؟

أشخاص ممنوعين من
أشخاص ممنوعين من تناول الفول  

يعتبر الفول من الأطباق الأساسية على وجبة الفطور، وحتى العشاء، وهو وجبة بمفردها مشبعة وصحية ايضا، ولكن يمكن لبعض الاشخاص ان يتسبب لهم في مشاكل صحية، فمن هم ؟

 

أشخاص ممنوعون من تناول الفول

 

و يحتوي الفول على الزنك الذي يساعد على تركيب الإنزيمات التي تسهم في تكوين الجينات والبروتين بالجسم، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

 

أطعمة في منزلك تصيبك بالصداع النصفي .. أحذر تناولها

فقدان الوزن علامة على الإصابة بنوع من السرطان.. تعرف على أعراضه

 

ويحتوي الفول على العديد من العناصر المفيدة للجسم، ومن بينها الزنك، والفسفور، والمغنسيوم، والألياف الغذائية، ولكن قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الإصابة بالإنتفاخ وغازات البطن.

 

وهناك بعض الأشخاص ممنوعين من تناول الفول وذلك لما قد يتسبب لهم من تأثيرات خطيرة على صحتهم، وهم :

 

_  مرضى أنيميا الفول :

يجب على المريض الذي يعاني أنيميا الفول، تجنب استهلاك البقوليات، لأنها تُزيد أعراض الأنيميا.

 

أشخاص ممنوعين من تناول الفول

 

_  مرضى النقرس:

يسبب تناول الفول تفاقم أعراض النقرس، مثل التورم والاحمرار لدى الأشخاص المصابين.

 

_  مرضى القولون العصبي:

يجب على مريض القولون العصبي، الابتعاد عن استهلاك الفول، تجنبا لتفاقم الأعراض.

 

_  مرضى الكلى:

يحتوي الفول على كمية عالية من البوتاسيوم، الذي يؤثر سلبًا على صحة مرضى الكلى.

الفول الزنك الفطور انيميا الفول البقوليات النقرس القولون العصبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

8 قرارت رئاسية عاجلة.. نص كلمة السيسي خلال زيارته إلى بنى سويف

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

منعش وخفيف.. طريقة عمل موهيتو فراولة

أطعمة في منزلك تصيبك بالصداع النصفي .. أحذر تناولها

كلها بأمان .. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

أعراض الحمل في الشهر الثالث.. التقلصات والإنتفاخ أبرزها 

فطور صحي وشهي.. طريقة عمل ساندويتش الأفوكادو والخيار

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

ترشيحاتنا

تخفف عن كاهل المواطن .. كتلة الحوار ترحب بقرارات الرئيس السيسي

السودان تعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

شاهد.. 55 صورة من زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

منطقة سعودية تتعرض لرياح عنيفة وتحذير شديد من الأرصاد

الأعلي للإعلام: الرئيس يؤمن بالدور الهام للصحافة

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

حقيقة تهديد عاصفة التنين لمصر.. الأرصاد تكشف أسرارها وتاريخها مع البلاد

فيديو

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

زلزال وتسونامي.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ