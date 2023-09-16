هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها الفول في وجبة الإفطار.. فهل أنت منهم ؟

يعتبر الفول من الأطباق الأساسية على وجبة الفطور، وحتى العشاء، وهو وجبة بمفردها مشبعة وصحية ايضا، ولكن يمكن لبعض الاشخاص ان يتسبب لهم في مشاكل صحية، فمن هم ؟

أشخاص ممنوعون من تناول الفول

و يحتوي الفول على الزنك الذي يساعد على تركيب الإنزيمات التي تسهم في تكوين الجينات والبروتين بالجسم، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

ويحتوي الفول على العديد من العناصر المفيدة للجسم، ومن بينها الزنك، والفسفور، والمغنسيوم، والألياف الغذائية، ولكن قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الإصابة بالإنتفاخ وغازات البطن.

وهناك بعض الأشخاص ممنوعين من تناول الفول وذلك لما قد يتسبب لهم من تأثيرات خطيرة على صحتهم، وهم :

_ مرضى أنيميا الفول :

يجب على المريض الذي يعاني أنيميا الفول، تجنب استهلاك البقوليات، لأنها تُزيد أعراض الأنيميا.

أشخاص ممنوعين من تناول الفول

_ مرضى النقرس:

يسبب تناول الفول تفاقم أعراض النقرس، مثل التورم والاحمرار لدى الأشخاص المصابين.

_ مرضى القولون العصبي:

يجب على مريض القولون العصبي، الابتعاد عن استهلاك الفول، تجنبا لتفاقم الأعراض.

_ مرضى الكلى:

يحتوي الفول على كمية عالية من البوتاسيوم، الذي يؤثر سلبًا على صحة مرضى الكلى.