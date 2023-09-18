الأرصاد: موسم الخريف يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة وسقوط أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن في الأحوال الجوية، نعلى كافة محافظات الجمهورية، حيث متوقع أن تسجل القاهرة غدا 32 درجة مئوية.

قالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي ظام سي”، ، درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ومتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المحافظات الساحلية.



تابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، مؤكدة أنه الأجواء ستكون مستقرة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

سقوط أمطار

وأشارت منار غانم إلى أن موسم الخريف سيشهد انخفاض بدرجات الحرارة وسقوط أمطار.



