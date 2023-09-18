الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار تام بالأحوال الجوية فى معظم المحافظات، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، والأجواء لا يوجد بها ارتفاعات فى درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن درجات الحرارة تتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، موضحة أنه خلال فترات النهار والظهيرة نشعر أحيانا بوجود نسب الرطوبة، وبالتالي توجد أجواء حارة على المناطق الشمالية، حتي القاهرة الكبري، وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية فى تلك الفترة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن كبير فى درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، لافتة إلى أن الاجواء تسجل 23 و24 درجة خلال فترة الليل، وبالتالي الأجواء معتدلة تماما، نتيجة لوجود نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة.