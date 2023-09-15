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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية قوية تضرب المغرب والأرصاد تحذر

ارشيفي
ارشيفي

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية من هطول أمطار رعدية قوية خلال الساعات القادمة علي عدد من مناطق المملكة.

ووفق صحيفة هسبريس المغربية؛ فقد رفعت المديرية، في نشرة إنذارية مستوى يقظة برتقالي، مشيرة الي أن هذه الزخات المطرية (25 – 35 ملم) مرتقبة بكل من الناظور والدرويش وجرادة وفكيك وبولمان وميدلت، وذلك حتي الساعة الحادية عشرة ليلا.


وكانت الأرصاد المغربية قد حذرت من زخات مطرية ورعدية أحيانا، تشمل المناطق المنكوبة بالزلزال، وهو ما يتطلب مزيدا من الحيطة والحذر، تفاديا لوقوع أضرار أخرى أو حتى سقوط ضحايا جدد.

وبدوره؛ أوصى الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، بضرورة التزام الحيطة والحذر، موصيا بوجوب “الانتباه إلى تساقط الأحجار والتوجه إلى المناطق الأكثر أمانا”.

وأشار يوعابد الي إنه المغرب ستشهد سحب غير مستقرة شرق البلاد والأطلس المتوسط ومناطق الجنوب الشرقية، حيث ستكون مصحوبة بالبرد والرياح المعتدلة في المناطق الشمالية والأطلس الكبير”.

وتوقع احتمال حدوث زخات رعدية إلى معتدلة ما بين 10 إلى 20 مليمترا شمال شرق ورزازات ونواحي أزيلال.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه سيتم تسجيل زخات رعدية ضعيفة اليوم بمناطق الحوز وتارودانت

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