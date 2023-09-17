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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرارة الآن 23.. الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان صباح اليوم  عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة حيث تشهد  ️أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء  وسجلت درجة الحرارة صباح اليوم  على القاهرة الكبري ٢٣ درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية  :-

🔸️القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٤ درجة مئوية 
🔸️السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية 
🔸️جنوب سيناء ٣٧ درجة مئوية 
🔸️شمال الصعيد ٣٥  درجة مئوية 
🔸️جنوب الصعيد ٣٩ درجة مئوية
درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٣ درجة مئوية .
 

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد أن توجد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وحذرت هيئة الأرصاد السائقين وسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بتوخي الحذر.


وعن نشاط الرياح، قالت هيئة الأرصاد إنها تكون نشيطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية، وفق هيئة الأرصاد.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الادارية 34 25
6 اكتوبر 35 24
بنهــــا 34 25
دمنهور 33 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 24
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 24
العريش 32 23
رفح 32 24
رأس سدر 35 26
نخل 32 17
كاترين 31 15
الطور 33 27
طابا 32 25
شرم الشيخ 37 28
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 21
السلوم 30 19
سيوة 34 19
رأس غارب 38 27
الغردقة 37 27
سفاجا 37 28
مرسى علم 37 28
شلاتين 36 28
حلايب 33 28
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 33 29
الفيوم 35 24
بني سويف 35 23
المنيا 35 22
أسيوط 35 23
سوهاج 36 24
قنا 38 26
الأقصر 39 27
أسوان 39 28
الوادى الجديد 38 22
أبوسمبل 38 27

الأرصاد الجوية الطقس درجة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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