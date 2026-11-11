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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس اتحاد المستثمرات العرب تبحث مع محافظ سوهاج فرص الاستثمار والمشروعات الاقتصادية بالمحافظة

رئيس اتحاد المستثمرات العرب
رئيس اتحاد المستثمرات العرب
أ ش أ

بحثت رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى، بمقر الاتحاد، مع محافظ سوهاج اللواء طارق راشد؛ آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وتطوير الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المحافظة، كما جرى استعراض الموقف التنفيذي للفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة بسوهاج، والإجراءات المتخذة لتيسير الاستثمار.

وأكد اللواء طارق راشد، أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية، من المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتعاون المشترك، لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ودعا المحافظ، رئيسة الاتحاد وأعضاءها؛ لزيارة المحافظة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، للاستثمار فى سوهاج، مشيرا إلى وجود مقومات نجاح الاستثمار فيها ، من توافر بنية تحتية وغيرها، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتوافر مساحات متاحة للاستثمار من حد أدنى 100متر إلى ما يزيد على 200 فدان في المجالات كافة .

ومن جانبها، أكدت د. هدى يسى، تلبية دعوة المحافظ للتنسيق لزيارة وفد من الاتحاد للمحافظة، والتنسيق المشترك للترويج وجذب الاستثمارات.

وقدمت عرضا لفعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي التى عقدت مؤخرا بمدينة الأقصر، والنتائج المحققة واتفاقيات التعاون التى تم توقيعها، وذلك فى إطار استعراض أنشطة الاتحاد وخطة العمل القادمة.

كما تم عرض فيلم وثائقي لعدد من المشروعات التى نفذها الاتحاد فى محافظة سوهاج، للأسر الاكثر احتياجا وتوفير جهاز العروسة للفتيات اليتيمات أو من الأسر الفقيرة.

وأكدت أن الاتحاد يضع محافظات الجنوب، وخاصة سوهاج، في مقدمة أولوياته التنموية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاستثمار في صعيد مصر على اعتبار تنمية الصعيد «رسالة وطنية وليست مجرد هدف اقتصادي»، بهدف تحويل محافظات الجنوب إلى مناطق جاذبة للاستثمار وطاقة منتجة.

وأشارت إلى إمكانية توفير دورات تدريبية للفتيات والشباب فى سوهاج من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل لهم.

وألقى اللواء طارق راشد، الضوء حول المزايا التنافسية للمحافظة، والصناعات المستهدفة لجذب الاستثمارات إليها، خاصة قطاع الصناعة بهدف خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء الصعيد، حيث تضم 4 مناطق صناعية رئيسية، وفرص واعدة، وتحتاج لجذب المستثمرين إليه إلى جانب قطاعات الزراعة والسياحة والصحة وغيرها.

كما استعرض المحافظ، نجاح سوهاج في إدراج مزاراتها الأثرية ضمن البرامج السياحية لشركات عالمية، ووضع المحافظة على خريطة السياحة الدولية، وإمكانية التعاون المشترك في التنشيط السياحى بالمحافظة وإقامة المزيد من الغرف الفندقية السياحية.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية فى قطاع الصحة، التى تأتي على رأس أولويات خطة عمله، خاصة فى إقامة المراكز الطبية والمستشفيات والوحدات الصحية ، واستكمال تزويدها بالأجهزة الحديثة.

من جانبه، أشار المهندس على زين، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب، إلى إمكانية الدمج بين الفرص الاستثمارية والمشروعات فى محافظة سوهاج ومدينة بدر، التى بوجد فيها حوالى 1500 مصنع من الصناعات والمشروعات المتنوعة والضخمة.

اتحاد المستثمرات العرب بمقر الاتحاد التعاون الاقتصادي

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