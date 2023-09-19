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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن اليوم الثلاثاء يشهد استقرار تام في الأحوال الجوية، والمزيد من التحسن على مستوى قيم الحرارة في فترة الليل. 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيون، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يصل إلى 6 كم، لافتة إلى أن تعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات اليوم، وتحديدا فترة الصباح الباكر. 

 

البلاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا


وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض الجوي يحجب جزءً من أشعة الشمس ويساعد على تلطيف الأجواء على نحو كبير، مستدركة أن نتوقع انخفاضا طفيفا في قيم الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار.

 

محافظة القاهرة تشهد أجواءً حارة


الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى أن محافظة القاهرة تشهد أجواءً حارة، وأيضا الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية 


وعن أبرز الظواهر الجوية، تابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، بل ستساعد على الشعور بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية.


الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اكملت أن خلال فترتي الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر ستشهدان انخفاضا في درجات الحرارة، حيث يبدأ هذا الانخفاض بالتدريج مع غياب أشعة الشمس ليلا، وبدأت الصغرى في الانخفاض. 

 

وأنهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء لطيفة تماما في معظم محافظات شمال البلاد ومعتدلة في جنوبي سيناء والصعيد. 

 

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