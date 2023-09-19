مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

مفاجأة حول عاصفة التنين

قدمت مذيعة “صدى البلد”، مريم كمال ، تغطية خاصة حول آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

شاهد الفيديو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، قرب انتهاء فصل الصيف فلكيا خلال ساعات، حيث سيبدأ فصل الخريف بعد غد يوم21 سبتمبر، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تعمل على تلطيف الأجواء

وأشارت الأرصاد الى اننا سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتحسنا نسبيا في الأجواء حتى آخر الأسبوع

ولفتت إلى أن درجة الحراره فى أسوان ستنخفض خلال ساعات الليل بقيمة 14 درجة ، حيث ستسجل العظمى 40 درجة، وفى الليل تصل الى 26 درجة فقط.

كما اوضحت ان الرطوبه ستنخفض ليلا وهذا سيعطى احساسا اكبر بانخفاض درجات الحراره



وعن تفاصيل حاله الطقس اليوم

فبحسب بيان هيئه الأرصاد فإنه من المتوقع ان يسود اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن اهم الظواهر الجويه المؤثرة في طقس اليوم

فسنشهد تكونا للشبورة المائية” صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء،

كما سنشهد “نشاطا للرياح” على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة

وايضا هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة" على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحرين

فتكون حالة البحر المتوسط؛ معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية

أما بالنسبة للبحر الأحمر؛ فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية

ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، وأن البلاد ستتأثر بمنخفض في طبقات الجو، سينتج عنه تكون شبورة، وغياب الشمس.

واشارت الى ان درجات الحرارة ستسجل غدًا 32 درجة، وأن هذا الرقم أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

و أن الأجواء من اليوم حتي مطلع الأسبوع المقبل، ستكون مميزه والجو خريفي، وسيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية.

وكشفت عن أننا على أعتاب بدايه فصل الخريف وسيشهد هذا الفصل درجات حرارة منخفضة، و سقوط أمطار أعلى من المعدلات الطبيعية.

اما فيما يخص ما انتشر خلال الساعات الماضية من ضرب عاصفة التنين مصر بعد انتهاء العاصفة دانيال، فهو ما نفته تماما الدكتورة منار غانم، وقالت إنه لا يوجود أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت عن ان العاصفة دانيال، مرت ولا يوجد أي عاصفة ستؤثر على مصر خلال الفترة المقبلة

و اكدت أن منخفض التنين انتهي منذ 3 سنوات، وأن ما ينشر على السوشيال ميديا أمر غير صحيح

وطالبت من المواطنين بعدم الاستماع لـتلك الشائعات.

و عن درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 30 24

الأقصر 39 23

أسوان 40 26

كاترين 30 15