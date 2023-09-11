ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

العاصفة دانيال تصل مطروح والإسكندرية

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن العاصفة دانيال و احتمالية وصولها مصر خلال الساعات المقبلة و ما هي المحافظات التي ستضربها و متى ستنتهي .

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ويتوقع خبراء الأرصاد ان تصل العاصفة دانيال اليوم الاثنين إلى مطروح ومنطقة الساحل الشمالى مع سقوط أمطار من غزيرة الى متوسطة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستعداد جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار ومواجهة السيول خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غرب مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الاثنين.

وكان مسئولو الطقس قد حذروا من العاصفة دانيال والتي من المتوقع أن تصل إلى غرب مصر، اليوم الإثنين ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

ويرجع تخوف أهالى مطروح من العاصفة دانيال بعد الأحداث التي شهدتها دولة ليبيا المجاورة بهطول أمطار غزيرة على أنحاء عدة من شمال ليبيا مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق.

هطول أمطار رعدية على مصر ويتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومرسى مطروح قد تمتد بشكل أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر المتوسط كنظام جوي عادي، ومع وصولها سوف تفقد قوتها وتتحول من عاصفة إلى منخفض جوي، يكون تأثيرها أقل حدة مما أصابت به كلا من ليبيا واليونان خلال الأيام الماضية.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الارصاد الجوية ، أن أنه بحلول فترة المساء ستكون هناك فرص أمطار على بعض الأماكن من محافظة الإسكندرية، وستكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، كما أن سرعة الرياح ستكون عالية في الصحراء الغربية ما بين 30 إلى 50 كم على الساعة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وبخاصة في المناطق الغربية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فرص الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية في المناطق الداخلية، ويفضل ارتداء الكمامات عند الخروج من البيوت، ولكنها قد تؤثر في المنطقة الغربية مثل الصحراء الغربية ومطروح.

وذكرت، أن الأتربة والرمال المثارة ستمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، خلال ساعات، وبخصوص قيم الحرارة، فمن المتوقع أن تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية نهارا، لافتةً إلى أن كما أن الأجواء نهارا في معظم الأنحاء شديدة الحرارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون الأجواء حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت “هذا الأمر سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ في محافظة مطروح بالأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية على سيوة وسلوم ومطروح وبعض المناطق من الضبعة والعلمين”.

وتابعت أنه “بحلول فترة المساء ستكون هناك فرص أمطار على بعض الأماكن من محافظة الإسكندرية، وستكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، كما أن سرعة الرياح ستكون عالية في الصحراء الغربية ما بين 30 إلى 50 كم على الساعة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وبخاصة في المناطق الغربية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية”.

وذكرت “أن فرص الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية في المناطق الداخلية، ويفضل ارتداء الكمامات عند الخروج من البيوت، ولكنها قد تؤثر في المنطقة الغربية مثل الصحراء الغربية ومطروح”.

وأكدت أن “الأتربة والرمال المثارة ستمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، خلال ساعات، وبخصوص قيم الحرارة، فمن المتوقع أن تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية نهارا، وستكون الأجواء نهارا في معظم الأنحاء شديدة الحرارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون الأجواء حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط”.



وعن درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية

37 26

6 أكتوبر 38 26

بنهــــا 37 27

دمنهور36 26

وادي النطرون 38 27

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 27

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية ٤٠

