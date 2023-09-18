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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد إعصار دانيال.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور عاصفة التنين من جديد

عاصفة التنين
عاصفة التنين

حالة من الترقب الكبرى من المواطنين حول عاصفة التنين المنتظر وصولها إلى مصر خلال الفترة الحالية، مثلما حدث في السنوات الماضية، في واحدة من العواصف التي لا ينساها المواطنون، خاصة في ضوء التقلبات الجوية الشديدة التي حدثت بسبب عاصفة التنين في العام الماضي خلال فصل الخريف.

 

حقيقة دخول عاصفة التنين إلى مصر  

وكانت مصر قد مرت بإعصار دانيال، والذي كان بمثابة واحد من الأمور العصيبة على العديد من الدول، ألا أنه حينما جاء على مصر، كان قد فقد جزءا كبيرا من قوته، وبالتالي لم يؤثر بالشكل القوي جدا على مصر خلال ظهوره، ألا أن البعض بدأ الحديث عن أنه من المنتظر ظهور عاصفة التنين، مثلما حدث في السنوات الماضية

 

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا حول إمكانية ظهور عاصفة التنين مجددًا في مصر خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا خلال فصل الخريف، باعتباره واحدا من الفصول التي تشهد تقلبات جوية. 

 

وجاء في تقرير قناة العربية، أنه بعد مرور إعصار دانيال بسلام، يتساءل الكثيرين حول موعد وصول عاصفة التنين إلى مصر، وهي العاصفة التي وصلت إلى مصر منذ أربع سنوات على هيئة أمطار غزيرة على كافة أنحاء الجمهورية، وعلى مدار ساعات متواصلة. 

 

وأوضح التقرير أن هيئة الأرصاد حسمت الجدل فيما يتعلق بهذا الملف، إذ أن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، تحدث قائلا إنه لا يمكن التنبؤ إن كان عاصفة التنين ستعود مرة ثانية إلى مصر أم لا، مؤكدا أن معدل الأمطار هذا الخريف أعلى من السنوات الماضية. 

 

ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا يوجد أي مؤشرات على وجود عاصفة التنين في مصر خلال الأيام المقبلة. 

 

وأوضح التقرير، أنه وفقا لخبراء الأرصاد الجوية فإن عاصفة التنين تأتي نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى وما يتبعه من تقلبات جوية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، فضلا عن تكاثر السحب العالية والمتوسطة وسقوط الأمطار بكميات كبيرة. 

عاصفة التنين التقلبات الجوية إعصار دانيال فصل الخريف الأرصاد الجوية الأرصاد

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بعد إعصار دانيال.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور عاصفة التنين من جديد

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