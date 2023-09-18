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هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة “صدى البلد”، تسنيم خيري تغطية خاصة حيث لا يزال صدى الكارثة التي خلفها إعصار دانيال، بمدينة درنة شرقي ليبيا مستمرا حتى اليوم، نظرا لارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين والمشردين، والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية - حسب التقديرات الأولية، ووصل عدد الوفيات إلى 11 ألف شخص وهناك المزيد، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة عام.

وخلف إعصار دانيال كارثة إنسانية وبيئية كبيرة في جنوبي اليونان وشرقي ليبيا قبل أن تنخفض حدته عند دخول الحدود الشمالية الغربية المصرية، هذه الكارثة جعلت عددا كبيرا من شعوب المنطقة خاصة مصر لديهم تخوفات من حالة الطقس خلال الأيام القادمة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف ودخول الخريف، حيث تتغير حالة الطقس تماما.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر في الأيام المقبلة وتحديدا خلال فصل الخريف، الذي يبدأ فلكيا يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، حيث سيكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى منه في السنوات الماضية.

وتحدث عاصفة التنين، نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، إضافة إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة التي تؤدي إلى سقوط الأمطار بكميات كبيرة، مما يترتب عليه عدد من الكوارث البيئية..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

 

إعصار دانيال عاصفة التنين تسنيم خيري درنة منخفض ليبيا

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