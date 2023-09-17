لقطات جديدة تظهر حجم الدمار بمدينة درنة الليبية

عرضت قناة يورنيوز عربي، لقطات جديدة تظهر حجم الدمار الذي أحدثه إعصار دانيال بمدينة درنة.

أعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل في آخر حصيلة أوردها السبت سقوط 3252 قتيلًا، في حين حذرت منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير والذي يقدّر بالآلاف.

وقال فريق الطوارئ الليبي، إن الشركة العامة للكهرباء تمكنت من إرجاع 90% من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.

وأضاف أن شركة الاتصالات أعلنت عن تمكنها من إعادة خدمات الاتصالات لأكثر من 60 قرية ومدينة كانت قد تضررت شبكة الاتصالات والإنترنت.