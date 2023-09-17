عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقطات جديدة تظهر حجم الدمار بمدينة درنة الليبية

صدى البلد

عرضت قناة يورنيوز عربي، لقطات جديدة تظهر حجم الدمار الذي أحدثه إعصار دانيال بمدينة درنة.

أعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل في آخر حصيلة أوردها السبت سقوط 3252 قتيلًا، في حين حذرت منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير والذي يقدّر بالآلاف.

وقال فريق الطوارئ الليبي، إن الشركة العامة للكهرباء تمكنت من إرجاع 90% من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.

وأضاف أن شركة الاتصالات أعلنت عن تمكنها من إعادة خدمات الاتصالات لأكثر من 60 قرية ومدينة كانت قد تضررت شبكة الاتصالات والإنترنت.

إعصار دانيال السيول والفيضانات المحطات الكهربائية المناطق المتضررة منظمات إنسانية مدينة درنة محطات الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

قرار حكومي يقلب الموازين.. انخفاض أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن

ترشيحاتنا

مدبولي من معرض أهلا مدارس: مستمرون في تحفيز المنتج الوطني

أبيض x أبيض .. ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها التاسع بمفردها

الليلة يظهر في سماء مصر النجم سبيكا.. لمعانه مثل الشمس بـ13.5 مرة

يستفيد منها 5 فئات.. 60 مليار جنيه هدية من الرئيس السيسي للمواطنين

عشان تبيعه بأعلى سعر .. أفضل طريقة للحفاظ على بطارية الآيفون

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الزبد يحتوي على سموم خطيرة | تحذير

طريقة عمل الكبسة البريانى

بحضور نجوم الفن.. ننشر الصور الأولى من حفل موريكس دور

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ